Eestlane Ukraina rindel: venelased ei too isegi haavatuid ära. Mu silme all lasid oma taganeva üksuse maha

Ütleb, et sõda Ukrainas oma brutaalsuses ei sarnane ühegi senise varem läbitud rahvusvahelise missiooniga, aga selle ees me silmi sulgeda ei saa. Vähemalt mitte siin Eestis.

***

Kui ausalt saab üldse rääkida sellest, mis rindel päriselt toimub?

Me ei nimeta komandöride nimesid ega rindel olevaid lähedasi kaasvõitlejaid. Aga muust võime rääkida.

Kuidas välismaalased Ukraina armees jaotatud on? Pole ju ühte võõrleegionäride üksust?

Võõrleegion moodustub neljast pataljonist, kus välismaalased teenivad, ning nende hulgas on inimesi kõikjalt maailmast, nii naisi kui mehi. Osa leegionäre on otseselt sõjaväeluure alluvuses ja täidavad ainult eriülesandeid.

Lisaks on eri rahvuste üksused, näiteks grusiinid ja armeenlased, kes kuuluvad ukrainlaste kaitseliidu alla.

Räägitakse, et leegionärid saavad tohutu suurt palka.

(Puhkeb naerma.) Jaa-jaa, no ikka! Tegelikult on kõigil samad palgad, samad lisatasud, samad hüvitised. Kui keegi surma saab, siis pole vahet, kas on ukrainlane või välismaalane, hüvitis on kõigi eest 35 000 dollarit. Selle kättesaamine on aga küllalt keeruline protsess, on päris palju pabereid, mida tuleb täita, et surm oleks õigesti tõendatud.

Sama on haavata saamisega. Eri vigastuste eest on ette nähtud erinevad summad, aga mina näiteks seda taotlema ei hakanudki. Olin kaks nädalat haiglas, nägin, et paranen ja mis seal ikka.

Kui tõsiselt haavata said?

See ei olnud nii hull... Kild lendas kiivrist edasi õlga. Ukraina mõistes üsna tavaline olukord, seal saadakse kõige enam viga kildudest. Vahel need vihisevad nii tihedalt ümber, et riided on pärast puhta purud. Vaata mu kindaid! (Näitab pakse musti nahast talvekindaid.) Märkasin alles ükspäev, et need lipendavad pealt, kõik on kildudest rebitud.

Kui oled lahingus ja otseselt pihta ei saa, siis ei pane seda tähelegi.

Mis olukorras sa pihta said?