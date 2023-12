Kuidas säästa oma koera pauguhirmust: aastavahetuseks metsa!

Minu neljast koerast kolm on „paugukindlad“, üks aga sai igal vana-aasta õhtul tunde kestva paanikahoo, mille kirjelduse peale ütles loomaarst hoiatavalt, et see on eluohtlik seisund. Uurimustöödes on märgitud, et koerte reaktsioon ilutulestikule on sarnane inimeste post-traumaatilise stressihäirega. Selle mõju võib aga koertele olla palju kahjulikum, sest neil puudub võime oma ärevust ratsionaliseerida ja hirmu kontrollida.

Aastate jooksul sai ära proovitud kõik, mida veterinaarid soovitavad ja internetist on võimalik leida – tulutult. Vastuse probleemile andis inglisekeelne artikkel, kus selgitati, miks osad koerad ei reageeri paugutreeningutele, rahustavatele medikamentidele ja muudele abivahenditele.

See on valu.