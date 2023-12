Jõhker koerarünnak Tallinnas: see must elukas üritas meie koera tappa! Tema omanik peab vastutama

„Meie mamma on 80 aastane proua, ta nägi kuidas suur must koer tõmbas ennast omaniku käest lahti ja jooksis meie Polly suunas nii kiirelt, et mamma ei jõudnud isegi koera sülle haarata,“ kirjeldab juhtunut koera omanik Heddi.

Naise sõnul olid mõlemad loomad eeskujulikult rihma otsas, kuniks suur must, kikkis kõrvadega ning üle põlve suurune koer ennast vabaks võitles ning nende koera ründas.

„See must elukas ründas teda nii rängalt, et terve keha oli haavu täis ning sisikond väljas.“

„Meie Polly kaalub vaid 3,5 kg. See must elukas ründas teda nii rängalt, et terve keha oli haavu täis ning sisikond väljas,“ lisab Heddi, kes koera koheselt kliinikusse toimetas. „Kolm tundi nutsime ja palvetasime oma koera elu eest,“ lisab naine.

Väike Polly on siiani intensiivravis ning hetkel ei ole veel teada, kas koer jääb ellu või mitte. „Arsti sõnul on kliiniku arve miinimum 2000 eurot, aga on jõulukuu ning ma tõesti ei tea, kuidas ma selle raha kokku saan,“ on naine ahastuses.

„Ta on meie pere väike staar koos mammaga, nad osalesid isegi filmis „Võta või jäta“, kus kogu filmi trupp Pollyt armastas ja nunnutas. Ta on lihtsalt parima iseloomuga koer. Lisaks pole ta mitte kunagi olnud kuri ühegi teise koera peale ning ka suurtemate loomadega on ta harjunud, sest kasvas üles suure koera kõrval “ lisab Heddi.

Põgenes sündmuskohalt

Polly omaniku sõnul ei aidanud teine koeraomanik loomi lahutada, vaid põgenes sündmuskohalt: „Meie mamma üritas kõigest väest Pollyt päästa selle koera hammaste vahelt nii, et ka tema enda käed said kõvasti pureda. Kahjuks ei olnud rünnanud koera omanikust mingit kasu ning ta isegi ei püüdnud koerasid lahutada.“

Tegu oli vanema 50-60 aastase vene keelt kõneleva meesterahvaga, kes arvatavasti elab Mustamäe kandis. Nagu mainitud, oli Pollyt rünnanud koer suur, musta värvi, kikkis kõrvadega ning üle põlve suurune. „Meie vanaema oli kahjuks rünnakust nii suures šokis, et ei saanud täpselt aru, mis tõugu koeraga tegu oli,“ kirjeldab Heddi.