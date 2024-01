Kaks ajaloolist küpsetist

Saksamaal hakati piparkooke küpsetama juba keskajal. Nürnberg on kuulus kaubalinn, kus ristusid mitmed kaubateed ning nii said seal tuntuks ka vürtsid, mida toitudes kasutama asuti. Peale selle oli metsadega ümbritsetud Nürnbergis väga arenenud mesindus ja laialdaselt tarvitati toitude valmistamisel ka mett. Nii on päris loogiline, et õige pea said eksootilised vürtsid ja kodumaine mesi kokku ning valmisidki esimesed piparkoogid.