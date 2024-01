Tänavuse aasta lindu teavad paljud, looma aga vähesed

Saarmast (Lutra lutra) peetakse teatud mõttes ökoloogilise seisundi indikaatoriks – kui saarmas end kuhugi elama asutab, on selle piirkonna ökoloogilise seisundiga kõik hästi. Veekogul elava saarma arvukus on intensiivse soode kuivendamise jm tegurite tagajärjel palju kõikunud, kuid viimastel aastatel on hakanud saarma populatsioon taastuma.