UURING | Teatud tingimustel sooviks päikeseparki enda kodukoha lähistele 95% eestlastest

„Nii Eesti kui teiste Balti riikide andmed näitavad, et mida rohkem on piirkonnas päikeseparke, seda väiksem on elanike vastumeelsus. Suurima päikeseenergia tootmisvõimsusega maakonnas Lääne-Virumaal kategoorilisi päikeseparkide vastaseid polnud ja ka Balti riikidest oli vastuseis kõige väiksem Leedus, kus päikeseenergiat on Balti riikidest kõige kauem arendatud,“ märkis Smarteconi tegevjuht Magno Kure.