Kas võiks rattapuud soovitada põhjamaisesse Eestisse? Tundub, et tõepoolest võib. Isegi Soomes Mustila arboreetumis on rattapuud esindatud, need on istutatud juba üle neljakümne aasta tagasi. Tõsi, ei oska öelda, kui kõrged nad seal juba on. Vahel harva on küll saanud külmakahjustusi, ent suurem mure on jänesed, kes lausa hullud halja rattapuu järele.