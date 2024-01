Elektribörsi valud: tootis Eesti, kuidas jaksas, ülikalliks aeti elektrihind ikkagi naabrite juures

„Neljapäeval, 4. jaanuaril ning reedel 5. jaanuaril pääsesid need võimsused sellises mahus ka turule, toetades kogu piirkonna varustuskindlust,“ ütleb Vainola. „Neljapäeva öösel juhitavate jaamade kohta tehtud turuteated olid seotud jaamade eriti külmast ilmast tingituna eelsoojendamise vajadusega. Seega võin kinnitada, et kõik juhitavad tootmisvõimsused 5. jaanuari seisuga töötavad ja on turul, välja arvatud Balti elektrijaama üks kateldest. Arvestades Soome elektridefitsiidi mahtu, siis võiks neid tootmisvõimsusi ka kaks korda rohkem olla, kuid turuhinna teeks ikkagi mõni kallim jaam.“ Vainola sõnul teeb Enefit Power endast parima, et pakkuda turule maksimaalselt juhitavat elektritootmisvõimsust ja on sel nädalal oma jaamadega pakkunud turule rohkem elektrit kui omanikuootus ette näeb.

Kui uurime nende väidete kohta Eesti Energiast, siis vastatakse, et Eesti elektritootmise olukord on täna (5. jaanuaril – toim.) väga hea – kõik Eesti Energia juhitavad tootmisvõimsused töötavad ja on turul, lisaks pakuvad turule elektrit kontserni tütarettevõtte Enefit Greeni tuulepargid. Lisaks märgitakse selgituseks, et tänane rekordiline elektrihind ei ole tekitatud Eestis, vaid selle tingis Soome kolmegigavatine elektritootmise puudujääk, mis omakorda oli tingitud erakordselt suurtest miinuskraadidest kogu Läänemere regioonis.

Kõik see tõstatas küsimuse, kas ja miks riigifirma Eesti Energia ei suuda praegu toota isegi riigipoolset ootust 1000 MW, kuigi käes on aasta kõige suurema elektritarbimise aeg ja vajadus oleks tegelikult koguni ca 1500 MW (Eesti tarbimine tõusis neljapäeval ligemale 1600 MW tunnis)?

Kesknädalal, kui reedesed ülikõrged elektrihinnad teatavaks said, hakkas sotsiaalmeedias levima vandenõumaiguline teooria, justkui ei töötaks Auvere jaam ja Narva Balti SEJ mingite rikete tõttu täisvõimsusel. Kuulujuttude tekkele lükkas tuld alla neljapäeval Nordpooli infosüsteemi ilmunud teade selle kohta, et Balti elektrijaama 11. plokk on kuni 9. jaanuarini osaliselt rivist väljas (Elimination of leakage in the boiler K-24 – lekke kõrvaldamine katlas K-24), mis tähendab, et turult on puudu 122 MW elektrienergia tootmisvõimsust.

„Kusjuures nädala alguses, teisipäeval ja kolmapäeval, kui elektritarbimine ei olnud veel nii suur, tekkis ka olukordi, kus turg ei võtnud kõiki Enefit Poweri pakutavaid võimsusi vastu ja meist sõltumatult pääsesid turule vaid osa jaamadest,“ lisab ta.

Praegu valitsevaid rekordkõrgeid elektrihindasid ja nende tekkepõhjust selgitades märgib Andres Vainola, et neid hindasid ei tee ükski elektrijaam, vaid n-ö tarbimise juhtimine – hind tõuseb turul nii kõrgeks seetõttu, et tarbimise katmiseks on otsustanud mõned suuremad elektritarbijad oma tarbimisest loobuda ning vabastada kindla summa eest see võimsus turul.

Vainola lükkab ümber ka väite Auvere jaama jäätunud korstnate ja selle tõttu pärsitud energiatootmise kohta.

„Auvere töötab ja on turul olnud alates 7. detsembrist, ka viimastel päevadel on jaam töötanud täisvõimsusel,“ saab ta jagada rõõmusõnumit, sest avalikkuses on ju teada Auvere koostootmisjaama lähiajaloos ridamisi tabanud rikked.

Spekulatsioonide kohta külmunud korstna ümber ütleb Andres Vainola, et vanad ja juba tööst välja viidud korstnad võivad tõesti visuaalselt välja näha nii, nagu need oleks „külmunud“, kuid tegelikult on need korstnad asendatud juba aastast 2012 täiendavate filterplokkidega, mille küljes on teistsugused madalamad korstnad.

Auvere mured peavad jääma ajalukku

Kuidas üldse hinnata meie põlevkivijaamade töökindlust ja perspektiivi?

Vainola tõdeb, et pikemas vaates tuleb arvestada, et tehnika on tehnika ja ootamatuid rikkeid tuleb ette kõikvõimalike elektrijaamade puhul, olenemata sellest, kas tegu on tuumajaama, tuulepargi, hüdroenergia, põlevkivil või kivisöel töötava jaama, gaasijaamaga või muu tootmisega. Näiteks möönab ta, et aeg-ajalt võib suurte külmadega esineda tõrkeid erinevate toitekonveierite töös, kuid siis asendatakse see tema kinnitusel teise toitega ning jaama töö sellest üldiselt ei katke.