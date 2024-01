Karin Hallas-Murula: ministeeriumi koridorides ametnike pilte ei ole

Vastse raamatu autor tsiteerib Inglise teatri- ja filmilavastajat Peter Brooki, kes on öelnud, et teater kujutab endast kahte ruumi, kahe sissepääsuga. Üks on publiku, teine näitlejate uks. „Seal on kaks maailma. Pimedas istuvad inimesed kiikavad teise maailma. See on illusioon. Selleks nad teatrisse tulevadki.“