Suitsemise otsene mõju toataimedele on hapnikuvahetuse vähenemine. Taimed neelavad süsinikdioksiidi ja eraldavad hapnikku läbi väikeste avade, mida nimetatakse stomaatideks. Suitsuga kokku puutudes võivad poorid ummistuda, nii et taime võime tõhusalt fotosünteesida on takistatud. See omakorda võib pärssida taime kasvu. Hapniku tarbimise vähenemine ja kahjustatud lehed võivad viia fotosünteesi kahanemiseni, mille tagajärjel muutuvad taimed väiksemaks ja vähem elujõuliseks.