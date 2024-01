Rahu-palmlehik on pigem kuuse, mitte palmi sugulane

Seemneid moodustavaid taimi jaotatakse katte- ja paljasseemnetaimedeks. Õistaimedele ehk katteseemnetaimedele on iseloomulik õie ja sellest areneva vilja olemasolu. Viljas moodustuvad paljunemiseks vajalikud seemned, ja nagu nimigi viitab, on need seemned kaetud ja kaitstud ümbritseva keskkonna eest.