„Rakett 69“ saatejuht Aigar Vaigu: hädad saavad alguse rumalusest, riik peab rohkem investeerima haridusse

Saatejuht Aigar Vaigu ütleb, et „Rakett 69“ saates edukaks osalemiseks on palju abi loodus- ja täppisteadustest, aga kõige olulisem on oskus küsida õigeid küsimusi.

ETV saate „Rakett 69“ võistlejad on aastatega muutunud palju julgemaks, enesekindlamaks ja eneseteadlikumaks. Samal ajal on oskus midagi ise valmis teha kahanenud. „Võib-olla on see üks nutirevolutsiooni vilju,“ pakub saadet „Rakett 69“ aastaid juhtinud Aigar Vaigu. Kui YouTube’ist või TikTokist leitakse mõnd loodusnähtust selgitav video koos katsega, siis sellega teadasaamine piirdubki. Sügavamalt teemat sageli uurima ei hakata, sest videost nähtu tekitab tunde, et kõik on selge.