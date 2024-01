Jana Toom: ma ei ole riigivaenlane! Mul oli juba Nõukogude passis rahvuseks eestlane

Ja mina olengi nüüd see Franz Ferdinand, keda praegu kasutatakse ära, et õigustada oma otsuseid. Mina pole ju muutunud, olen täpselt see, kes olin 5, 10 või 15 aastat tagasi. Ja kogu see õigusabi saaga (Toom pakkus oma kulul juriidilist abi 2022. aastal Eestist väljasaadetud Kremli provokaatoritele – E. H.) on vana, see oli teada ammu enne kongressi ja veel juunikuus seda kommenteerisid nii Ratas kui ka Karilaid. Ja selles võtmes kommenteerisid, et meil on õigusriik, ja kui inimesed otsivad õigusabi Eesti õigussüsteemi raames, siis see on igati okei. Et nemad seda küll ei teeks, aga pole hullu midagi.