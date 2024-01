Õõvastav trend: valusa protseduuri tulemusel saad muuta oma lemmiklooma Miki-Hiire sarnaseks

Hiinas on hakanud levima trend, kus lemmikloomaomanikud lasevad oma koertele ja kassidele teha valusaid kosmeetilisi protseduure, et anda loomadele Miki-Hiirele sarnanev välimus. Eksperdid aga hoiatavad, et uus trend võib lemmikloomale põhjustada suuri kannatusi.