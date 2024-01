Trump veereb võidu poole nagu kohmakas teerull

Ennustuste järgi võib Donald Trump koguda Iowas vabariiklaste eelvalimiste häältest üle 50%. See tähendaks, et teised potentsiaalsed kandidaadid hakkavad mõtlema, kas on üldse mõtet valimisrallis osalemist jätkata. Tegemist on väga kuluka lõbuga, eriti kui reaalseid šansse Valgesse Majja jõuda üldse pole.