USAs elavad eestlased: poliitiline lõhestatus on ühiskonnas väga suur

Below the Sky

FOTO: Below the Sky | Shutterstock

„Paljudel kultuuridel on ju vanus ikkagi kogemus, seda austatakse ja toetatakse,“ pole Californias elava Renee Meriste hinnangul Joe Bideni ja Donald Trumpi eakus määrava tähtsusega.

Floridas elav kirjandusteadlane Sirje Kiin nendib, et poliitiline lõhestatus on USA ühiskonnas praegu niivõrd suur, et juba mitu aastat – alates Trumpi fenomeni tekkimisest – viisakas seltskonnas poliitikast üldiselt üldse ei räägita. Tahetakse vältida vastasseise ja konflikte lähemate sõprade, tuttavate ja isegi perekonna-sugulaste ringis.