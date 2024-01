RETSEPTID | Granaatõun lisab muidu tavalisele toidule maitset ja särtsu

Talv on granaatõuna aeg, kui võiks seda rohkem osta ja süüa. Seda iseloomuga vilja tasub proovida, mis sest et teda on tüütu puhastada. Tänu sellele ongi lootust, et puuvili ei saa liiga kähku otsa, vaid nokkimist jätkub terveks õhtuks.