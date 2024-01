Nädal aega 30 külmakraadiga öid paljal põllul tähendab, et taliviljaorased said kannatada. Põhiküsimus on, kui palju rapsipõlde tuleb kevadel üle külvata ja kas kodumaist toiduõli ikka jätkub. Mõnel pool teevad murelikuks ka talinisupõllud.