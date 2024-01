Venemaa poolt küüditatud tuhanded Ukraina lapsed saadetakse Valgevene „õppelaagritesse“

Värskelt ilmunud uuringus selgus, et Venemaa on okupeeritud aladelt Valgevenesse saatnud üle 2400 Ukraina lapse, keda seejärel spetsiaalsetes õppelaagrites venemeelseteks treenitakse. Euroopa Nõukogu sõnul on „Ukraina laste sunniviisiline deporteerimine ja venestamist“ tõend rahva genotsiidist.