Lätis keelatakse alla 20-aastastele tubakatoodete tarvitamine

„Suurel hulgal inimestel tekib nikotiinist sõltuvus juba enne täiskasvanuks saamist. Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta laste ja teismeliste tervist,“ ütles Läti riigikogu sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni esimees Andris Bērziņš, rõhutades, et need muudatused on järgmine samm suitsetamise atraktiivsuse ja erinevate tubakatoodete kättesaadavuse vähendamiseks noorte seas.