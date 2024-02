Onkoloog: Eesti ei peaks kuuluma maade hulka, kes lubavad arstidel surmata oma kodanikke

Onkoloog Tiina Tasmuth ütleb, et väärika suremise korral saab surijale osaks inimväärne hoolitsus ja ravi, mis tagab vajaliku abi valu ja muude vaevuste ning kannatuste leevendamiseks ja ta ei tunne ennast koormana teistele.

Soomes nende küsimustega tegelenud onkoloog Tiina Tasmuth on kindlalt seda meelt, et ei – isegi parandamatult haige vajab hoopis inimväärset hoolitsust. Rääkimata sellest, et eutanaasiaga kaasnevad suured riskid.