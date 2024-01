TASUB TEADA | Kas lumesajus karjamaal olevatel lihaveistel on külm?

„Kui lehmad on hästi söönud ning neil on piisavalt vett ja võimalik tuule eest varjuda, siis tunnevad lihaveised end ka 40kraadise külmaga hästi. Oluline on, et loomad oleksid puhtad, siis on karv kohev ja hoiab hästi sooja. Üks paremaid indikaatoreid on see, et looma seljas olev lumi ei sula ära – siis on näha, et isolatsioon toimib ja loomal ei hakka külm,“ selgitas ta.