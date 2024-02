Ettekasvatuse aeg läheneb: milliseid põnevaid kapsa- ja kõrvitsasorte sel aastal proovida?

Võiks ju arvata, et mis sellest siis on, saak tulebki kiiremini. Tegelikult ütleb kogemus, et probleeme on mitmesuguseid. Väikesed taimed kipuvad enne istutamist nälga jääma. Aga palju suurem mure on see, et liigses kasvuhoos põllule istutatud taimed jäävad pikalt põdema. Suuremast ja kiiremast saagist pole juttugi.