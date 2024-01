Murtud käega haapsallane ootas kaks päeva ravi: maakonnahaiglates napib traumapädevusega arste

Läänemaa Haigla ravijuht Alge Vare nendib, et pealinnast kaugemal elavatel inimestel tuleb leppida paratamatusega, et maakonnahaiglate EMOs võib ootaja aeg olla pikem.

Eelmise aasta novembris juhtus haapsallasel Anti Nööril õnnetus. Ta kukkus ja parem käsi sai nii hullusti viga, et oli põhjust kahtlustada luumurdu. Nöör läks Läänemaa Haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO). Tol õhtul valves olnud arst ütles, et tõenäoliselt on tegemist luumurruga, aga ta pole kindel, kas panna käsi kipsi või mitte ja tuleks ära oodata radioloogi vastus, mis tuleb Tallinnast.