Monte Carlo ralli tähesõidud algasid kord Tallinnast. Ühel korral sai just siit alguse võitja teekond

Monte Carlo ralli, mis jätkuvalt maailma autospordi kalendrit ehib, on tänapäeva tulnud läbi pika ja kireva ajaloo. Ka Eestil ja Tallinnal on siin oluline ning värvikas osa – 1930. aastatel startisid siit nn tähesõidud ning ühel korral sai just siit alguse ka võitja teekond.