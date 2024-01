PROGNOOS | Ka sel aastal tõusevad Soomes, Lätis ja Leedus hinnad meist vähem

Tänavune riigieelarve on tehtud arvestusega, et hinnatõusuks kujuneb 4,6%. Eesti Panga aasta lõpus avaldatud ennustuses oodatakse omakorda, et tarbijakorv kallineb sel aastal 3,4% ja 2025.–2026. aastal pisut üle 2%. See viitab kiire inflatsiooni järele andmisele ning hiljemalt järgmise aasta kokkuvõttes peaks hinnatõus jõudma n-ö tavapärastesse rööbastesse.