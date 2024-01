TURUKOMMENTAAR | Kapsasõpru ootab turul meeldiv hinnaüllatus

Samas on kasvanud lihatoodete (aastane kasv vahemikus +2,2% kuni 10,3%), mõnede puu- ja juurviljade, suhkru ning leiva-saia hind. Piimatoodetest on aastavõrdluses tublisti odavnenud kilepakis piim – 15,5%. Lihatoodete jaehinnad on endiselt tõusutrendis: aastaga kallines kodune hakkliha 10,3% ja kondita sealiha 7,7%. Köögivilja suurimad tõusjad on importtomat 47,9% ja kohalik pikk kurk 45,1%. Importõuna hind kasvas aastaga 21,6%. Suhkru hind on tõusnud 6%. Saia ja leiva hind on kauplustes kerkinud vastavalt 13,6% ja 8,2%. Eesti muna hind tõusis võrreldes aastatagusega 13,4%, samas importmuna odavnes 0,9%.