16. november 1988. See oli Vaino Väljase päev ja jäigi temaga

Vaino Väljas kõlas telefonis korraga nii rõõmsalt kui ka pettunult. Ta oli president Kariselt saanud tänukaardi „Tänan Teid julguse eest 35 aastat tagasi…“ ja väikese kingituse. See tegi heameelt, mida ta ei tahtnudki varjata. Nukraks tegi 92aastast Väljast aga see, et eelmisel päeval – 16. novembril 2023 – ei olnud Eesti ajakirjanduses ükski artikkel, intervjuu või arvamuslugu meenutanud, mis juhtus Eestis 16. novembril 1988.