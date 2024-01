Imeline pärl lõunanaabrite juures: mere ja kunsti linn Liepāja

Liepāja on küll tuntud kui suurepärane suvituslinn, kuid ta on põnev külastuspaik igal aastaajal. Linna armastavad ka kunstnikud, nii et kunstihuvilistele on siin igal ajal palju vaatamist. Art Hotel Romas on endise veinikeldri labürintlikes ruumides alati kunstinäitused. Aega tasub võtta ka Liepāja tänavakunsti ehk grafitiga tutvumiseks. 2022. aasta tõi linna isegi kuulsa Itaalia kunstniku Ozmo, kes maalis hiigelseintele oma nägemuse Liepāja merest ja argipäevast.