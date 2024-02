RETSEPTID | Savipotis valmib toit nagu iseenesest

Malmist ahjupotid on kõige kuumakindlamad ning toit neis valmib kiiresti. Samas ei tasu toitu kauaks malmpotti jätta, see võib omandada raua maitse. Malmpotti tuleb hooldada pärast iga toiduvalmistamist ja peale pesu tuleks seda roostetamise vastu õlitada.

Savipotte valmistatakse nii glasuurimata kui glasuuriga. Osal pottidel on aluspind kergelt reljeefne, et vedelik pääseks toiduaine alla.

Oluline on ka savipoti korralik hooldus. Savipott võtab lihtsasti külge maitseid-lõhnu ja nii pole mõttekas seda ka nõudepesumasinas või kange nõudepesuvahendiga küürida. Pärast poti kasutamist tuleks seda paar korda soojas vees leotada ja seejärel käsna või pehme harjaga pesta. Tõrksa mustuse saab eemaldada söögisoodaga. Aeg-ajalt tasub potti äädikaga vees keeta, et lõhnad neutraliseerida. Pesemise järel laske potil täielikult kuivada ja järgmise kasutuskorrani hoidke seda lahtiselt õhurikkas kohas.

Kuna savi on poorne looduslik materjal, tuleks enne selle kasutamist potti kümmekond minutit vees leotada. See nipp lisab haudepotile niiskust, mis küpsemise käigus ka toidu sisse imendub ning nii ei ole vaja toidule väga palju rasvainet või vett lisada. Kui potil on kaas, tuleks ka seda leotada. Kui aga soovite toidule krõbedat pealispinda, eemaldage potikaas kümmekond minutit enne toiduvalmistamise lõppu.

Puuküttega ahju temperatuur on enamasti kõrgem ja sellisesse ahju ei sobi klaasist haudepotid ning ka savipottide puhul tuleb kindlasti jälgida kasutusjuhendil kirjas olevaid soovituslikke temperatuure. Puuküttega ahjus on temperatuuri keerulisem jälgida ja kuumus oleneb igast kütmiskorrast ning sageli on elektriahju omast märksa kõrgem. Puuküttega ahju jaoks on parimad malmpotid.

Glasuuritud malmpotiga eelpool mainitud probleeme ei ole, küll aga võib suur temperatuuri kõikumine glasuurikihti pragusid tekitada.

Ka klaaspotti on lihtne hooldada, kuid silmas tuleks pidada, et sel on oma kindlad temperatuuripiirid ning liiga kuumas ahjus võib pott puruneda. Samuti juhtub see siis, kui ahjust võttes panna klaasist ahjupott külmale alusele või valada sinna külma vett.

Liharoad ahjupotis Ahjupotiguljašš 1 kg kondita loomaliha 150 g suitsutatud sealiha 6–7 sibulat 2–3 sl võid 1,5 sl paprikapulbrit 1 dl vett 1 purk purustatud tomateid 2 küüslauguküünt soola majoraani Leotage savipotti umbes veerand tundi ning samal ajal lõigake liha väikesteks tükkideks. Koorige sibul ja küüslauk ning hakkige need. Kuumutage sibul ja küüslauk pannil õlis kergelt läbi. Pange potti kihiti loomaliha, suitsuliha ning sibula-küüslaugusegu. Segage paprikapulber vees ja lisage purustatud tomatid, valage segu potti liha peale ning maitsestage. Pange kaas peale ja pott ahju alaossa restile. Keerake ahi 175 kraadile ning hautage rooga umbes kaks tundi või kuni liha on muutunud muredaks. Serveerige koos riisi, pasta ja rohelise salatiga. Lambaliha aedviljaga 800 g lambaliha 1 küüslauguküüs 2 tl soola musta pipart 1 pastinaak 1 väike fenkol 1 sibul 1 dl vett 3 tomatit rosmariini, tüümiani, peterselli Pange savipott veerand tunniks likku ja samal ajal viilutage liha, hõõruge tükid pressitud küüslauguga üle ning maitsestage soola ja pipraga. Koorige pastinaak ja puhastage fenkol ning viilutage õhukesteks viiludeks. Koorige ja viilutage ka sibul. Laduge köögiviljad kihiti potti ja maitsestage soola-pipraga. Valage peale vesi ning lisage kooritud ja viilutatud tomatid. Kõige peale laduge lambalihaviilud. Pange potile kaas peale ja pott ahju alaossa ning keerake ahi 175 kraadi peale. Hautage umbes poolteist tundi, kuni liha on mure. Serveerimisel puistake peale hakitud ürdid ja andke kõrvale kuskussi või pastat.

Seto ruug küpses ahjupotis

Savipotis on toitu valmistanud maailma erinevad rahvad. Savipoti kuumutamiseks ei lähegi alati vaja ahju, seda võib teha ka näiteks lõkkeasemel. Meie laiuskraadil on ahjukütmine ellujäämise eelduseks ja nii oli üsna loogiline, et kuumas ahjus valmistati ka toitu.

Eriti tuntud oli see tava setode juures. Suurtesse ahjudesse pisteti savipotti valmima nii suppe kui hautisi. Setomaal pandi ahjuroogade puhul toorained potti ja lasti köetud ahjus mitu tundi haududa, ise sai sel ajal muid toimetusi teha. Varasematel aegadel hautati toitu savipottides, hiljem kumerates malmpottides. Liha ja kartul lükati küpsema tahapoole, pudrud ettepoole. Suures ahjus küpsetati ka leivad, saiad ja pirukad.

Veebileht Seto Küük kirjutab ahjupotitoitudest järgmist.

Ahjupotis tehtud ennekõike ühepajatoite ja paksu suppi ehk ruuga, mis oli setode peamisi igapäevatoite. Ruug sai nimetuse roa põhikomponendi järgi: herneruug, kapstaruug, liharuug tindiruug. Liha püüti kindlasti ahjus teha: kõige alla pandi kartulid, siis kapsas ja peale lihatükid.

Muidugi on ahjus valmistatud putrusid. Kõige tavalisem oli tangupuder (suurmapudõr), kõrgelt hinnati tatraputru. Praegusel ajal tehakse ahjus ka riisiputru, mis rohkes piimas ja kaaneta potis haududes saab peale imemaitsva krõbeda kooriku.

Ahjutoidud on eelkõige talvetoidud. Puudega köetud ahjus hautatud roogadel on eriline hõrk maitse. Piisab tavalisest puuküttega ahjust, et õige mekk kätte saada.

Ahjupuder kruupidega 500 g odrakruupe 1,5 l vett 1,5 tl soola 100 g taluvõid Peske tangud mitu korda kuuma veega läbi ja pange ahjupotti. Kallake peale vesi, lisage sool ja laotage peale võitükikesed. Hautage kaanega potis 175kraadises ahjus 1,5 tundi. Kui kasutate elektriahju, suurendage viimasel kümmekonnal minutil kuumust kuni 200 kraadini: nii saate krõbeda kooriku. Väga maitsev puder valmib ka puuahjus hautades. Sel juhul pange puder ahju hauduma kohe pärast siibri sulgemist.

Saia küpsetamine lillepotis Lillepott on savivorm ja see kõlbab ka küpsetamiseks! Peske poest ostetud pott hoolikalt puhtaks, kuivatage ning määrige võiga. Kellele on väga võõrastav tainas vahetult vastu lillepotti panna, võib poti sisse asetada küpsetuspaberi ning selle ka võiga kokku tõmmata. Eelkergitusega pärmitainas 1 kg jahu 30–40 grammi presspärmi 4 tl suhkrut 1 tl soola 200 grammi võid 0,5 l piima Taina tegemisel on soovitatav kasutada toasooje toiduaineid. Hõõruge pärm suhkruga läbi. Kui pärm on muutunud vedelaks, lisage leige piim ning pool jahu kogusest. Katke tainas rätikuga ning laske sel soojas kerkida, kuni on kasvanud kahekordseks. Kindlasti peab vältima tuuletõmbust. Kui tainas on kerkinud, lisage sool, suhkur, maitseained, segage need segamini ning puistake juurde jahu. Seejärel segage hulka pehme rasvaine ning jätkake sõtkumist, kuni tainas ei jää enam käte ning kausi külge kinni. Hästi sõtkutud tainas on ühtlane ning vetruv. Nüüd on taas aeg tainas kerkima asetada. Kerkimist saab kiirendada, kui tõsta tainakauss sooja veega kaussi. Aeg-ajalt sõtkuge tainast alla. Rasvaine- ning suhkrurikastele tainastele kulub kerkimiseks keskmiselt kolm tundi või enamgi. Väiksema rasvaine- ja suhkrusisaldusega tainale piisab kerkimiseks paarist tunnist. Tainas on valmis, kui näpuga vajutades tekkinud auk kiiresti kinni kerkib. Kui tainas on kerkinud, puistake lauale jahu ning rullige tainas lahti. Laske lahti rullitud tainal seista rätiku all umbes 10 minutit. Nüüd on aeg, kui saab lisada kõik hea ja parema, olgu nendeks siis rosinad, õunatükid, mandlilaastud, kaneel ja võikillud. Sättige palmik lillepotti ning laske seal kerkida 30 minutit. Seejärel pange sai ahju, ja kui kipub küpsemise ajal kõrbema, katke fooliumiga. Küpsetage 200 kraadi juures 30–40 minutit.

Põhja-Aafrika tajine