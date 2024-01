Kas munakoored on ikka biojääde? Ministeerium raiub üht, jäätmekäitleja vaidleb vastu

„Võivadki olla vastuolusid ministeeriumiga – ühes kohas istuvad teoreetikud, teises praktikud,“ räägib AS Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude, kelle sõnutsi munakoor biojäätmete hulka ei käi.

Nimelt on selles küsimuses kliimaministeerium, keskkonnaamet ja ka prügikäitlejad eriarvamusel. Kas munakoored tuleb panna biojäätmete või olmeprügi hulka, sõltub piirkonnas teenust pakkuvast jäätmekäitlejast. Samal ajal saavad enda arust korrektselt prügi sorteerivad inimesed mõne meedias esineva spetsialisti suu läbi teada, et tema teguviis on ikkagi vale...