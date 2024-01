Sitka kuusk on maailma kõige võimsakasvulisem kuuseliik. Rekordkõrgus ulatub 96 meetrini, tüve läbimõõt võib olla 3–4 meetrit. Täisealiseks saab sitka kuusk viiesaja-aastaselt, võib elada kuni kaheksasaja-aastaseks. Seejuures on ta juba noorelt kiirekasvuline. Nõnda pole ime, et sellest liigist on saanud Lääne-Euroopa metsakasvatajate lemmik.