Raieõiguse müügil tuleb olla tähelepanelik

Juristid teavad, et osaühingud ja aktsiaseltsid on piiratud vastutusega ühingud, kus pankrotti läheb firma, mitte tema juhid. See tähendab, et firma juhtide vastus on piiratud vaid hoolsuskohustusega või ebaseaduslike otsustega.

Isegi kui pärast pettuse ilmsikstulekut teha kohtule nõue raha kättesaamiseks, tuleb arvestada, et see võib osutuda ääretult keeruliseks. Näiteks võib kohtuotsuse ajaks selguda, et tegelikult on firma varatu või on konkreetne firma mõne teise ühinguga ühinenud ehk toimunud on nn firma matmine. Isegi kui lõpuks saadakse soosiv kohtuotsus, on kahjunõudega raske raha kätte saada.

Et pöörata kahjunõuet firma juhtidele, on vaja alustada keerukat juriidilist menetlust, mis nõuab uusi menetluskulusid. Ilmselgelt võidavad siin ennekõike advokaadid ja tulemus ei ole metsaomaniku jaoks tihti ette ennustatav. Seega on juba alguses väga oluline kontrollida teise lepingupoole tausta. Selline esmane info on üldiselt avalikult kättesaadav.

Millele pöörata tähelepanu?

Esmast kontrolli saab teha igaüks väga lihtsalt, kasutades Äriregistri lehte Rik.ee või veebikeskkonda Teatmik.ee. Seal on võimalik majandusaasta aruandest vaadata, kas firmal on varasid ja käivet, kui kaua ta on tegutsenud, mis on tema peamine tegevusala, kas on maksuvõlgasid, kui palju on töötajaid jms. Teatmik.ee lehelt näeb ka varasemaid seotud kohtuotsuseid.

Esmane hoiatustuli peaks põlema minema siis, kui on näha, et ettevõtjal pole esitatud majandusaasta aruandeid. Tihti on sellisel juhul nähtav juba ka registripidaja sundlõpetamise hoiatus. Sellise firmaga tasuks kohe koostööst loobuda.

Vaadata tuleks ka firma põhivara ning osakapitali suurust. Alates 2023. aastast võib osaühingu asutada ühesendise osakapitaliga. Sellisel juhul tekib küsimus, et kas sinu metsa raieõiguse lepingu tagatis on tõesti vaid üks sent.

Kogemusega firma aadressiks üldiselt ei ole kellegi korteri aadress.

