Metsaomanikele meelehärmi valimistanud võimalikud vääriselupaigad rändasid ajaloo prügikasti

Kuus aastat pidid metsaomanikud oma kulu ja kirjadega kokkuostjatele tõestama, et nende raiutud puit pole tulnud loodusväärtuste arvel. Nüüd on loota mõistlikumat süsteemi.

Säästva metsanduse sertifitseerimissüsteem FSC Eesti teatas detsembri lõpul huvirühmadele, et lõpetab potentsiaalsete vääriselupaikade (potVEP) andmebaasi praegusel kujul haldamise. Kui see tabel aastal 2018 loodi, oli toonase FSC juhi põhjendus, et potVEPide kontrollimine välistaks sertifikaadihoidjatest ettevõtetele riski, et nende ostetav puit on pärit kõrge loodusväärtusega metsast.