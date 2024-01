Madis Kallas maaelu surmast: enam sügavamale sohu ei saa vajuda

Ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes oleks maalt sellepärast ära kolinud, et teed on kehvad. Tegelikult kolitakse ikka ära sellepärast, et laps ei saa kooli minna. Või ei jaksata enam autodega sõita kodu ja lasteaia vahet, või ei ole enam kaugtööd võimalik teha. Või lähipiirkonnas puuduvad kultuurilised tegevused.

Teede näide on asi, mida püütakse justkui pidevalt esile tuua, aga siin on küll olukord fenomenaalselt parem, kui oli mõnikümmend aastat tagasi.

Mis aitab, on see, et me peame toetama maakonnakeskuseid. Kui seal on olemas töökohad ja enamik teenuseid tagatud, saab Eestis igal pool elada.