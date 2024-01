Lapsed igavlevad õpetajate streigi ajal? Minge nendega metsa!

Et valitsuskabinet sel nädalal lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks ei leidnud, algab esmaspäeval streik. Kristina Kallas ütles Ärielehele, et probleem lahendamiseks on aruteludest läbi käinud suured RMK dividendid ning langenud intressid, mis tähendab, et eelarves jääb raha üle intressikulu vähenemise tõttu.