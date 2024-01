Julia Aug: mõni siinne venelane on veendunud, et saab olla korraga nii Eesti kui Venemaa patrioot

„Eesti venelaste arusaamad iseendast ja maailmas sündivast on väga erinevad,“ ütleb Julia Aug, kes tõi värskelt lavale dokumentaalmaterjalil põhineva „#ярусский/#maolenvenelane“. Tema sõnul leidub neid, kes pingutavad, et siinse ühiskonna liikmeks saada. Aga inimene võib olla ka veendunud, et saab olla korraga nii Eesti kui Venemaa patrioot.