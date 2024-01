STREIGID JÄTKUVAD | Saksamaa talunikud pahandavad kütuse hinna pärast, Eesti põllumees maksab kordades rohkem

Põllumehed on nädalaid Saksamaa tänavatel oma masinatega protestinud.

Sel kombel protestisid põllumehed neile riikliku subsiidiumi vähendamise vastu. Valitsuse poolt neile selleks aastaks eraldatud 2,36 miljardit eurot on mullusestki vähem, rääkimata aastast 2021, mil see ulatus 3,2 miljardini. Kuid kulutused on kasvanud, eriti diislikütusele.