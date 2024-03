Põhjalik juhis: kuidas valida kuumaõhufritüüri?

Enamikul õhufritüüridel on perforeeritud kandikud või korvid, mis võimaldavad kuumal õhul toidu ümber piiranguteta ringelda. See on üks põhjusi, miks õhufritüürides valminud toit on tervislikum traditsiooniliselt kõrge rasvasisaldusega valmistatud toitudest. Lisaks on mõnel mudelil toidu automaatseks segamiseks mõeldud labad, mis tagavad ühtlase küpsetamise ilma käsitsi keeramiseta.