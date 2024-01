Laiba nahk tuleb vahel ka enda sõrme peale tõmmata. Kriminalistika esileedi Annika Lall ei heitu millegi ees

Lagunenud laibalt sõrmejälje võtmiseks tuleb vahel laiba epidermis endale sõrme peale tõmmata. FOTO: erakogu

Teadlased uurisid tehisintellekti abil USA valitsuse andmebaasi, kus oli 60 000 komplekti sõrmejälgi. Süsteem tuvastas, et ühe ja sama inimese eri sõrmede jäljed on väga sarnased ning suutis 77% täpsusega kindlaks teha, millal sõrmejäljed kuulusid samale inimesele ja millal mitte. Sellega kummutasid teadlased arvamuse, et iga sõrmejälg on unikaalne. On see avastus, mis kriminalistikas midagi muudaks?