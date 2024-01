TURUKOMMENTAAR | Põllumajandus- ja toidumess Grüne Woche viib Eesti toidu maailma

„Eesti stendil on seekordne toidukaupade tutvustusvalik eriti mitmekülgne. Lisaks traditsioonilistele toidutoodetele nagu vürtsikilu ja juustu-lihatooted oleme seekord kaasa võtnud uuenduslikumad funktsionaalsed tooted nagu Vinkymoni fermenteeritud küüslauk ja Raw Edge’i esimene teaduslikult välja töötatud probiootiline karastusjook,“ rääkis Noot. Ta lisas, et just fermenteeritud toitude järjest kasvav populaarsus on hea argument uudistoodete tutvustamisel ja messikülastaja tähelepanu äratamiseks.