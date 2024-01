B-grupi vitamiinidel on organismis ülioluline roll

B-grupi vitamiinid on vesilahustuvad vitamiinid, mille varusid on organismis 2–6 nädala jagu. Ainus erand on B 12 -vitamiin, mis võib säilida maksas paljude aastate vältel. B-vitamiinide puudusele võivad viidata väsimus, meeleolumuutused ja kerge ärritatavus. Sümptomiteks võivad olla ka nahakahjustused, seedekulgla häired, katkised suunurgad ja huuled, suukuivus ja silmade tundlikkus valguse käes.