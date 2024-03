Puidust valgustite treimine on nagu kirurgitöö, kuid tulemus on seda väärt

Puidu ilust on palju räägitud, kuid kõige paremini pääseb see mõjule puidust valgustitega , mille õrnõhukesest seinast valgus läbi kumab. Sellise tulemuse saavutamine on peen käsitöö, mida võiks võrrelda kirurgi omaga.

Kui Andres Ansper massiivse paku treipingile asetab ja see hirmsa rappumisega seal pöörlema hakkab, on raske uskuda, et sellest tüvejupist lõpuks midagi nii õrna tekib. Muidugi ei ole poolteise millimeetri paksuse seinaga lambikupli saamine lihtne, see võtab aega ja nõuab ülimat täpsust.