„Magab loodus, magab ka komposter“ Meie kliimas ei suuda isegi entusiastid talvel biojäätmeid kompostida

„Hetkeseisuga on kolm omavalitsust, kus jäätmevedajaga ei ole veel lepingut tehtud – Alutaguse, Antsla ja Rõuge. Neil kõigil on riigihanked küll tehtud ja loodetakse, et uued tingimused jõustuvad seal 1. aprillil,“ ütleb kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.