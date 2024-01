Põllumeeste protestilaine veereb ida poole: Vilniuse tänavad täitusid traktoritega

Leedu pealinna uhkeimad tänavad ja keskväljakud on täidetud rasketehnikaga - piki kogu Gediminase prospekti seimist kuni katedraalini. Lisaks põllutraktoritele on kohal ka metsamasinad. Leedu ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia andmetel on Vilniusesse jõudnud umbes 1300 ühikut rasketehnikat, nii et kõik need ei mahtunud isegi kesklinna ära. Masinad on pealinnas kolm päeva, mille jooksul on liiklus tugevalt piiratud.