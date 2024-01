Robotkoer metsa tööle? Tööjõupuudus kiirendab metsasektori automatiseerimist

Kärhä leob automatiseerimis peamisteks suundadeks rutiinseid tegevusi nagu metsa istutamine ja puidu transpordiga kaasnev.

Metsa mehhaniseeritud istutamine pole Soomes tundmatu, kuigi nii kasvama pandud metsa pindala on veel väike. Masin tekitab maastikule mätta ja surub istiku mulda. Näiteks Hiinas on mehhaniseeritud istutamist kasutatud kõrbestumise vältimiseks.

Sellegipoolest pole automatiseerimine lihtne lahendus. Metsamaastikul seavad kivid, kännud, kraavid, nõlvad ja ilmastik mehaanilistele töödele väljakutseid ja upitavad kulud kõrgemaks tavapärasest inimtööst.

„Isegi kui mehaaniseeritud tööd on inimeste tehtavast kallimad, ennustan ma, et neid saadab edu. Kvalifitseeritud tööjõu nappus ning soodustab mehhaniseerimist. Näiteks mehhaanilist istutamist ei seata kuskil kahtluse alla. Kvaliteet on täpselt selline, nagu peab,“ ütleb Kärhä.

Suurenenud tööjõupuudus metsasektoris

Eeldatakse, et tööjõupuudus suureneb, kuna sündivus väheneb. Olukorda mõjutav megatrend on ka linnastumine, mille tõttu on noortel metsaga üha kaugem suhe. „Noored ei taha metsas töötada,“ selgitab Kärhä.

Teine tööjõu kättesaadavust mõjutav asi on Venemaa sõda Ukraina vastu. Puudu jääb näiteks metsamasinate operaatoritest, metsaveoautojuhtidest ja metsatöölistest. EURESe statistika järgi on ligi pooled metsasektori oskustööjõust vähemalt 50-aastased.

Parasvöötme metsanoorendike hooldamine on töömahukas, kuid majandusmetsa kasvamise seisukohalt ülioluline ning siin on palju tegemata tööd. Kärhä aga ei usu, et neid ülesandeid lähiajal automatiseeritakse või mehhaniseeritakse.

Automatiseerimist kiirendab elektrifitseerimine

Kalle Kärhä sõnul kiirendab metsamasinate elektrifitseerimine sarnaselt sõiduautodega nähtule selle automatiseerimist ja kaugjuhtimist. Näiteks Rootsis on visioonid kaugjuhitavatest metsatöödest, kus töötaja kontrollib uuendusraiet ja ülestöötamist monitoride ja juhtimisseadmete abil metsas viibimata.