„Täna on see töö eriti oluline, sest kahjuks on meie maapiirkonnad üha raskemas olukorras - rahvamajasid, raamatukogusid, koole ja teisi kohalikele harjumuspäraseid asutusi pannakse kohalike omavalitsuste rahapuuduse tõttu kinni,“ rääkis Maalehele Tanel Talve, kes on Eesti Külaliikumise Kodukant üks eestvedajatest.