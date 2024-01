„Riik koorib meid paljaks!“ Prantsusmaa põllumehed streikisid alasti

Prantsuse põllumeeste protest, mille abil taotletakse oma toodangu eest paremat tasu, vähem bürokraatiat ja kaitset odava impordi eest, on viimastel päevadel levinud üle kogu riigi. Ennekõike on farmerite viha suunatud just Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika vastu, mille tulemusel kannatab sektor ebaausa konkurentsi all. Lisaks Prantsusmaale protestivad ka Saksamaa, Poola, Hollandi, Leedu ja paljude muude riikide farmerid.