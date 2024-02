Lihtsad nipid, kuidas sisustada elutoaga ühendatud avatud planeeringuga kööki

Elutoa osaks olevate köökide puhul on oluline jälgida, et interjööris kasutatavad toonid ühtiksid ja täiendaksid nii elutuba kui ka kööki. Korras välimuseks ja asjade lihtsaks hoiustamiseks võivad abiks olla täiendavad hoiustamislahendused nagu riiulisisud, sahtlijagajad, ratastega riiulid, konksud või tarvikupuud. Need on eriti olulised väikeste köökide puhul.