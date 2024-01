Ukraina sõjas on hukka saanud üle 10 miljoni karilooma. Kõigele vaatamata piima- ja lihatööstus õitseb

Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest on Ukraina põllumajandus läbinud ühe keerulisema perioodi riigi ajaloos. Teadaolevalt on kannatada saanud umbes 800 tööstuslikku piimafarmi ning hukka saanud üle 10 miljoni karilooma. Kuidas on Ukraina põllumajandus sõjale vastu pidanud ning millised on tulevikuväljavaated?